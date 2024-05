Nonna e nipotino investiti a Lastra a Signa - la donna in codice rosso

(Di venerdì 10 maggio 2024)(Firenze), 10 maggio 2024 – Paura in strada a, intorno alle 19 di venerdì 10 maggio. Unae ilsono statida un’auto in via Di Sotto in prossimità delle strisce pedonali. L’auto ha colpito in maniera violenta la, mentre ilpur ferito non ha riportato conseguenze gravi. I passanti e gli abitanti della zona hanno chiamato il 118. Le condizioni dellasono subito apparse più serie, mentre il bambino era sotto choc ma con poche ferite. L’auto che ha provocato l’incidente, guidata da una settantenne, si è fermata e laha prestato i primissimi soccorsi. Da capire cosa sia accaduto e perché non abbia visto i due pedoni. ...

