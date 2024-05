Gestione migranti - il cambio di passo nei dati | da inizio anno 1 639 rimpatr - in aumento rispetto al 2023

(Di venerdì 10 maggio 2024), sulladei flussi e l’accoglienza coatta e indiscriminata. O meglio, sulla necessità di coniugare ildelle regole e il controllo dei flussi migratori con l’integrazione degli stranieri e l’integrazione di coloro che chiedono asilo, garantendo l’ordine la sicurezza pubblica, ildivoluto e messo in atto dal governo Meloni con accordi e trasferte internazionali si vede eccome: a quanto si apprende daidel Ministero dell’Interno,ai precedenti, le ultime rilevazioni indicano undeiai periodi analoghi di anni precedenti. Nel dettaglio allora, di cui dà conto anche l’Adnkronos, dal 1 gennaio all’8 maggio 2024 sono stati effettuati 1.639 ...

Usl, migliorano i dati del Pronto soccorso nel report Agenas - Usl, migliorano i dati del Pronto soccorso nel report Agenas - Evidenzia "notevoli miglioramenti nel servizio di Pronto soccorso dell'ospedale Parini" l'ultimo report di Agenas, intitolato 'Accessi in Pronto Soccorso e implementazione Dm 77 per una migliore presa ...

La7 invita al rispetto reciproco, Mentana sottoscrive - La7 invita al rispetto reciproco, Mentana sottoscrive - "La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. (ANSA) ...

Il Comune di Pisa ha disposto le procedure per la gestione della Posidonia sulle spiagge del litorale - Il Comune di Pisa ha disposto le procedure per la gestione della Posidonia sulle spiagge del litorale - È stato firmato stamani dal dirigente dell’Ufficio Ambiente del Comune di Pisa il documento che indica le procedure per la gestione della pianta acquatica ...