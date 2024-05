Djokovic colpito alla testa da una borraccia al Foro Italico | è uscito sanguinante VIDEO

(Di venerdì 10 maggio 2024)da unaal: è. Per lui probabilmente punti si renderanno necessari punti di sutura. Brutta serata pro Novak. che ha nettamente battuto il francese Moutet 6-3 6-1.fine, mentre stava firmando autografi, è statada unache non si sa se sia stata lanciata o sfuggita di mano a qualcuno. Nole si è accasciato al suolo,. La sicurezza èricerca del responsabile. tutto questo è inaccettabile, gli internazionali di roma devono totalmente fallire pic.twitter.com/9gaD2AUYX7 — giorgia ...

