(Di venerdì 10 maggio 2024) La rubrica quindicinale di Valeria De Vellis, avvocatessa specializzata in diritto di famiglia,persona e delle successioni, spiega il passo importante fatto per dare gli stessia chi vive situazioni familiari diverse dalla “famiglia tradizionale”

Dall'unione civile al matrimonio dopo il cambiamento di sesso: la Corte Costituzionale salva ("in corner") i diritti della coppia - ... i diritti della coppia non si estinguono nel periodo compreso ...non si estinguono nel periodo compreso tra la fine dell'unione ... passando così dall'una all'altro senza interruzione. Il caso nasce ...

