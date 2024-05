Il Pentagono ritira le truppe dal Niger

(Di venerdì 10 maggio 2024) 21.18 Ilha ordinato formalmente a tutti i soldati di stanza indirsi dal Paese africano. La decisione arriva dopo che la giunta militare al potere a Niamey aveva dichiarato che avrebbe revocato il suo accordo di cooperazione con Washington. Ad aprile gli Usa avevano annunciato di voler negoziare "un ritiro ordinato e responsabile", ma i funzionari statunitensi avevano cercato di mantenere alcunein. Un duro colpo per i tentativi di contrastare l'influenza russa, commenta "Politico".

Non è stata ancora presa una decisione definitiva sul ritiro delle Truppe americane da Niger e Ciad. A spiegarlo all’Associated Press è stato l’ammiraglio Christopher Grady, numero due delle forze armate statunitensi (è il vicepresidente del Joint ...

Roma, 10 maggio 2024 – I mille soldati americani si ritirano dal Niger su ordine formale del Pentagono . Lo riferisce Politico. Gli Stati Uniti avevano annunciato ad aprile che avrebbero iniziato a discutere i piani per “un ritiro ordinato e ...

Usa, il Pentagono ordina il ritiro di tutte le truppe dal Niger - Usa, il pentagono ordina il ritiro di tutte le truppe dal niger - Il pentagono ha ordinato formalmente a tutti i mille soldati Usa presenti in niger di ritirarsi dal Paese. Si tratta di un duro colpo per gli sforzi dell'amministrazione Biden per contrastare il terro ...

Niger, i soldati Usa si ritirano: c’è l’ordine del Pentagono - niger, i soldati Usa si ritirano: c’è l’ordine del pentagono - Lo scrive Politico. Gli Stati Uniti avevano annunciato ad aprile che avrebbero iniziato a discutere i piani per “un ritiro ordinato e responsabile” ...

Il Pentagono ordina il ritiro di tutte le truppe dal Niger - Il pentagono ordina il ritiro di tutte le truppe dal niger - Il pentagono ha ordinato formalmente a tutti i 1.000 soldati americani di ritirarsi dal niger: un duro colpo per gli sforzi dell'amministrazione Biden per contrastare il terrorismo e la crescente ...