Djokovic vince - poi viene colpito da una borraccia mentre firma autografi | lascia il Centrale sanguinante

(Di venerdì 10 maggio 2024) La scena ha fatto in fretta il giro del mondo. Novak, dopo aver battuto il francese Moutet al secondo turno degli Internazionali BNL d?Italia, si avvicina ai tifosi prima di imboccare...

Si è tenuta ieri sera, al Palacio de Cibeles di Madrid , la cerimonia di consegna dei prestigiosi Laureus Award . Il premio di “ Sportivo dell’anno ” è stato vinto dal serbo Novak Djokovic , presente nella capitale spagnola non per disputare il ...

Novak Djokovic dovrà vincere a Roma per ripartire davanti a Jannik Sinner nel Ranking ATP virtuale a Parigi: il vantaggio del serbo nei confronti dell’azzurro nell’aggiornamento odierno della classifica mondiale, infatti, è di 1130 punti, ma il ...

Mentre rientrava nel tunnel che porta agli spogliatoi dopo la vittoria sul francese Moutet, il numero 1 del mondo si è accasciato al suolo

Tennis, Internazionali d'Italia: Djokovic al terzo turno, eliminato Moutet - Tennis, Internazionali d'Italia: djokovic al terzo turno, eliminato Moutet - Novak djokovic non sbaglia all'esordio a Roma e accede al terzo turno degli Internazionali d'Italia. Batte in due set il francese Moutet con il punteggio di 6-3, 6-1. Ora al terzo turno affronterà il ...

Incredibile Moutet: suona la sveglia del cellulare durante il match con Djokovic, che risate - Incredibile Moutet: suona la sveglia del cellulare durante il match con djokovic, che risate - TENNIS - Siparietto tutto da ridere in scena durante il match valido per il 2° turno degli Internazionali d'Italia, in corso di svolgimento sulla terra rossa di ...