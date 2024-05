Come frigna Repubblica - il poliziotto deve morire e Meloni | quind - oggi

Ubriaco e in stato di agitazione, ha iniziato a lanciare pietre contro i treni e le persone sui binari della stazione ferroviaria di Lambrate , colpendo una 55enne alla testa, successivamente trasportata in codice verde presso l’ospedale ...

Quindi, oggi...: indagato il poliziotto che si è difeso sparando, lo scontro tra il premier e Schlein e le nonne eco-attiviste ...

La Corte d'assise di appello di Cagliari ha ribaltato la sentenza di primo grado assolvendo Luigi Frau, ex poliziotto di 53 anni, dall'accusa di addestramento con finalità terroristiche con la formula ...

Anticipazioni UPAS: cosa succede nelle puntate di Un posto al sole della settimana prossima da lunedì 13 a venerdì 17 maggio 2024 Scopri tutte le trame.