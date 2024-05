Ghost of Tsushima | Director’s Cut rimosso su Steam nei Paesi senza PSN

(Di venerdì 10 maggio 2024) Sony Interactive Entertainment ha appenadalla venditaofCut su PCneiPlayStation Network, cercando in questo modo di evitare le grandi polemiche che hanno colpito Helldivers 2 appena qualche giorno fa. Dopo appena poche ore dalla segnalazione di alcuni utenti riguardanti l’emissione di rimborsi nelle regioniPSN, il colosso giapponese ha deciso di rimuovere totalmente il gioco con protagonista Jin Sakai neidove non è possibile creare un account PlayStation Network. E come abbiamo accennato ad inizio articolo questa è una cosa che non stupisce più di tanto, visto che appena qualche giorno fa Helldivers 2 è stato al centro di pesanti polemiche a causa ...

Mentre i giocatori con PC attendono con ansia il lancio di Ghost of Tsushima , il team di Sucker Punch ha confermato che non sarà richiesto di collegare l’account Steam al PlayStation Network. Attraverso i social, lo studio di sviluppo ha dichiarato ...

Lezione appresa, ma non troppo: la versione PC di Ghost of Tsushima richiederà comunque PSN per usufruire delle funzionalità online Il lupo perde il pelo, ma non la necessità di usare PSN, sebbene nel caso della versione PC di Ghost of Tsushima : ...

Pare che alcuni utenti abbiano ricevuto il rimborso di Ghost of Tsushima : Director’s Cut su PC nelle regioni dove il PlayStation Network non è disponibile. GameRant ha prontamente condiviso le segnalazioni di svariati utenti che vogliono alcuni ...

Ghost of Tsushima PC verrà rimosso in alcuni paesi Sony aggiorna le restrizioni su Steam - ghost of tsushima PC verrà rimosso in alcuni paesi Sony aggiorna le restrizioni su Steam - Come nel caso di Helldivers 2, anche ghost of tsushima parrebbe avere le stesse restrizioni per l'acquisto del titolo in paesi che non supportano il PSN.

PlayStation rimuove anche Ghost of Tsushima da Steam - PlayStation rimuove anche ghost of tsushima da Steam - Dopo Helldivers 2, PlayStation ha rimosso ghost of tsushima Director's Cut da Steam nei paesi in cui non si può fare un account PSN.

Ghost of Tsushima: Director's Cut è stato rimosso da Steam nei paesi senza PSN, pare - ghost of tsushima: Director's Cut è stato rimosso da Steam nei paesi senza PSN, pare - Sembra che ghost of tsushima: Director's Cut sia stato rimosso da Steam nei paesi non raggiunti dal PSN, in attesa di comunicazioni ufficiali.