Fiorello - le lacrime e le risate | sembra un addio Il vero show è dietro le quinte | il video

(Di venerdì 10 maggio 2024) Si piange e si ride, come nelle feste più belle, come in quei momenti magici e irripetibili che regala la vita. Nel gran finale di “Viva Rai2” c’è davtutto, a cominciare dall’affetto degli amici più cari, quelli che non si separeranno mai anche se i loro volti cambieranno tasto sul telecomando, come...

Fiorello inizia la puntata di oggi 18 aprile frizzante come sempre, ma il pubblico è scoraggiato all’idea che Viva Rai2! chiuda i battenti definitivamente il prossimo 10 maggio. “Ma come faremo …..avete creato dipendenza……,”. Fiorello sorvola e ...

Lo street artist Harry Greb è l'autore di un nuovo murale comparso a Roma, su Amadeus . Rai Sat(ira), l’ opera che si trova in via Podgora, dietro l’entrata principale della Rai di viale Mazzini: Fiorello accompagna Amadeus in questa nuova avventura ...

Il caso di Antonio Scurati non poteva non approdare a Viva Rai 2!, con Fiorello che come sempre si muove da battitore libero dentro la Rai sfottendo a destra e a manca i protagonisti della tv pubblica. "«Abbiamo fatto fatica a lasciare questo ...

Fiorello chiude in bellezza VivaRai2! con Jovanotti e Amadeus - fiorello chiude in bellezza VivaRai2! con Jovanotti e Amadeus - Dopo 230 puntate, fiorello ha concluso il suo show 'VivaRai2!' con un'anteprima spettacolo live per il numeroso pubblico accorso al Foro Italico di Roma. L'ultima puntata ha visto la partecipazione di ...

Orietta Berti e Rosario Fiorello in sella a ‘Una vespa in due’: il nuovo singolo estivo che unisce generazioni - Orietta Berti e Rosario fiorello in sella a ‘Una vespa in due’: il nuovo singolo estivo che unisce generazioni - Orietta Berti, la regina indiscussa della musica leggera italiana, torna a far parlare di sé grazie a una collaborazione che promette di catturare l’attenzione del pubblico e degli appassionati di mus ...