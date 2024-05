Si intitolerà The Haunt for Gollum (la caccia a Gollum) , uscirà nel 2026 e sarà il nuovo capitolo cinematografico di Il signore degli Anelli . Il film è attualmente in fase di scrittura a cui stanno lavorando Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa ...

Andy Serkis diventa Heinrich Himmler in The Man With Miraculous Hands - andy serkis diventa Heinrich Himmler in The Man With Miraculous Hands - andy serkis si unisce al cast del thriller psicologico sulla Seconda Guerra Mondiale di Oren Moverman The Man With Miraculous Hands ...

Andy Serkis sarà Heinrich Himmler nel film The Man With the Miraculous Hands - andy serkis sarà Heinrich Himmler nel film The Man With the Miraculous Hands - andy serkis affiancherà Woody Harrelson nel cast del thriller storico The Man With the Miraculous Hands, ambientato durante la seconda guerra mondiale.

Prima di Gollum Andy Serkis sarà Heinrich Himmler in un film sulla Seconda Guerra Mondiale - Prima di Gollum andy serkis sarà Heinrich Himmler in un film sulla Seconda Guerra Mondiale - andy serkis tornerà ad interpretare Gollum ne Il Signore degli Anelli, ma prima lo aspetta un compito difficilissimo e delicato ...