Nardi-Rune in tv - orario ATP Roma 2024 | programm - dove veder -a, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) Lucaaffronterà Holgeral secondo turno del Masters 1000 di. Il tennista italiano incrocerà il danese sulla terra rossa della capitale e cercherà la grande impresa. Il 20enne pesare, numero 81 del ranking ATP, incrocerà il 21enne danese, numero 12 al mondo. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, che si fronteggeranno per meritarsi il terzo turno contro il vincente di Baez-Lajovic. Lucadovrà cercare di sovvertire il pronostico della vigilia contro il nordico, reduce dal ko contro Tallon Griekspoor ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Madrid. L’appuntamento è per sabato 11 maggio, sarà il quinto match a partire dalle ore 11.00 (e il secondo a partire dalle ore 19.00), non si inizierà prima delle ore 20.30. Di seguito il calendario completo, ila dettagliato ...