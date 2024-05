‘La rasoiata’ di Ballan | Pogacar lascia un solo spiraglio Tiberi | meglio una tappa o un piazzamento?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) IL PUNTO IN CUI GANNA HA PERSO LA CRONOMETRO Ganna ha perso la cronometro nel secondo intermedio. Era logico che in salita perdesse 50-60 secondi, ma ci si aspettava che guadagnasse di più in pianura. Io penso che abbia influito il vento, che era un po’ cambiato quando è partito. Penso che lo sloveno sia stato agevolato nel secondo intermedio. GANNA ANCORA A SECCO DI VITTORIE NEL 2024 L’ho visto abbastanza deluso. La vittoria sembrava già in tasca. Io credo che stia pensando che, con questo, sarà difficile vincere anche la prossima cronometro, sebbene sia più semplice come percorso. Stiamo parlando comunque di un campione, che sa incassare e rialzarsi. L’UNICOPER GLI AVVERSARI DImi dà l’impressione che stia cercando di accumulare più vantaggio possibile in ...