Juventus - Morata o Zirkzee | il piano di Giuntoli

Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: La Juventus espera cerrar su presente temporada con la mejor cara posible. El ‘Scudetto’ ya es una utopía, con el Inter ...

Morata-Juventus, infortunio Mario Rui e Sesko-Milan: le news di oggi | OneFootball - morata-juventus, infortunio Mario Rui e Sesko-Milan: le news di oggi | OneFootball - Per l’attacco non è un segreto l’interesse per la rivelazione Joshua Zirkzee, ma secondo La Gazzetta dello Sport – vista la concorrenza e il prezzo – rimane di moda anche il nome di Alvaro morata, che ...

Juventus, da Huijsen a Soulé: la Next Gen può garantire tesoretto da 100 milioni - juventus, da Huijsen a Soulé: la Next Gen può garantire tesoretto da 100 milioni - Anche Kaio Jorge, Barrenechea e De Winter nel calderone dei partenti: Cristiano Giuntoli dovrà decidere se cederli o puntarci ...

Morata Juve, è la prima alternativa a Zirkzee! Cosa filtra sul grande ex bianconero in vista della prossima estate - morata Juve, è la prima alternativa a Zirkzee! Cosa filtra sul grande ex bianconero in vista della prossima estate - Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Alvaro morata non è uscito dai radar della juventus e rappresenta l’alternativa a Zirkzee per l’estate. Arrivare allo spagnolo sarebbe molto più semplice, lui ...