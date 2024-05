Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2024 | Tara Dragas accede in finale alla palla

(Di venerdì 10 maggio 2024) A Portimao, in Portogallo, si è aperto il fine settimana diCup dicon due azzurre impegnate.è decima nell’All-Around provvisorio dopo le prove odierne, ma soprattutto ha ottenuto l’accessodi specialitàcon un esercizio da 32.150 punti; l’azzurra inprecedenza aveva invece ottenuto 30.900 al cerchio, senza conquistare l’atto conclusivo. Decima posizione in classifica per Sofia Maffeis, frutto di un cerchio da 31.150 e da un esercizioda 28.900. SportFace.

