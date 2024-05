Rivogliamo la Gioconda | i discendenti di Leonardo da Vinci reclamano la loro eredità alla Francia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Articolo pubblicato venerdì 10 Maggio 2024, 21:01 Un controverso ricorso al Consiglio di Stato dellaha fatto finire ladidaal centro di un bizzarro dibattito legale. L’associazione International Restitutions, che afferma di agire in nome di quattordici presuntidiretti del celebre artista rinascimentale, ha presentato al Museo del L'articolo proviene da Il Difforme.

Massimo Mauro ha parlato di Napoli-Juve ntus, il grande ex ha ricordato la punizione di Maradona paragonandola alla Gioconda di Leonardo da Vinci. CALCIO NAPOLI – Massimo Mauro ai microfoni del quotidiano Il Mattino, ha parlato di Napoli-Juve ntus, ...

Racconta sempre di aver giocato con tre geni. Zico, Platini e Maradona . Una fortuna incredibile. Qualcosa che non si può dimenticare. Due di questi, Massimo Mauro li ha trovati nelle sue...

“E ora ridateci la Gioconda” – questa frase goliardica divenne una sorta di tormentone, uno slogan simpatico per irridere i francesi dopo la vittoria dell’Italia ai Mondiali 2006 proprio contro la Francia . Adesso però quella frase l’hanno detta ...

LEGO: il bellissimo set dedicato alla Mona Lisa è disponibile su Amazon! - LEGO: il bellissimo set dedicato alla Mona Lisa è disponibile su Amazon! - Riproduci l'iconica opera d'arte con il set LEGO della gioconda, ora disponibile anche su Amazon al prezzo di listino di 99,99€!

'Familiares' de Leonardo desmentem intenção de reaver 'Mona Lisa' - 'Familiares' de leonardo desmentem intenção de reaver 'Mona Lisa' - Os 14 descendentes vivos do gênio italiano leonardo Da Vinci, representados pela associação leonardo Da Vinci Heritage, emitiram um comunicado negando envolvimento em um pedido para que a obra-prim ...

"Ridateci la Gioconda", gli eredi di Leonardo fanno causa alla Francia per riaverla - "Ridateci la gioconda", gli eredi di leonardo fanno causa alla Francia per riaverla - Un ricorso al Consiglio di Stato della Francia, per chiedere la restituzione della gioconda ai quattordici presunti discendenti diretti di leonardo Da Vinci. Sembra quasi uno scherzo o un meme social, ...