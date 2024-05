Un infarto - ma non volevo dire che stavo male | Antonio Rossi a un passo dalla morte

(Di venerdì 10 maggio 2024), ex campione di canoa (tre ori mondiali, uno europeo, cinque Olimpiadi con tre ori, un argento e un bronzo), si confessa in una lunga intervista a Il Corriere della Sera, dove rivela di essere quasi morto il 18 luglio 2021 mentre era in sella alla sua bici alla Granfondo Pinarello a Conegliano. "Mi seccavache nonbene. Mollare una gara? Io? Chiamo: ho bucato, con calma venite a prendermi. È arrivato uno scooter ma non sono riuscito a salirci", racconta. "Nonfarmi superare, inoltre non mi sembrava giusto creare preoccupazioni a Fausto Pinarello, che per un malore aveva perso il fratello. Ripetevo: mi riprendo, sto qui sul muretto, non è niente. Invece non passava. Avevo fatto una salita e sentivo la nausea, ipotizzavo fosse una congestione, è arrivato il formicolio", ...

Roma 17 aprile 2024 - Viglia del match di ritorno di Europa League contro il Milan e De Rossi si è presentato in conferenza stampa di fronte ai cronisti per raccontare il match. Una derby italiano in Europa da vincere, dopo aver vissuto minuti di ...

Antonio Rossi: «Posai per una rivista vestito della sola pagaia, andai in copertina e successe un putiferio» - Antonio rossi: «Posai per una rivista vestito della sola pagaia, andai in copertina e successe un putiferio» - L'ex campione olimpico di canoa al Corriere Milano di un infarto avuto in una gara in bici per il quale ha rischiato di morire» ...

Antonio Rossi: “L’infarto durante la gara Dicevo di star bene e non chiamavo i soccorsi”/ “Poi l’allerta” - Antonio rossi: “L’infarto durante la gara Dicevo di star bene e non chiamavo i soccorsi”/ “Poi l’allerta” - L'ex sportivo Antonio rossi racconta di quando nel 2021 ebbe un infarto mentre correva una corsa: "Non volevo mollare, dicevo di star bene" ...

Stasera Leverkusen-Roma e Atalanta-Marsiglia. Per De Rossi e Gasperini una partita doppia tra veleni e speranze - Stasera Leverkusen-Roma e Atalanta-Marsiglia. Per De rossi e Gasperini una partita doppia tra veleni e speranze - Giallorossi chiamati all’impresa dopo la sconfitta (2-0) dell’Olimpico, bergamaschi che partono dal pari (1-1) in Francia ...