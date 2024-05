Djokovic ferito alla testa da una borraccia a Roma

Djokovic colpito in testa da una bottiglietta e sanguinante a Roma – VIDEO - djokovic colpito in testa da una bottiglietta e sanguinante a Roma – VIDEO - Novak djokovic ha sconfitto il francese Corentin Moutet al suo esordio nel Masters 1000 di Roma. Il tennista serbo si è imposto con l'agevole punteggio di ...

Roma, al Foro Djokovic colpito e ferito in testa da una borraccia VIDEO - Roma, al Foro djokovic colpito e ferito in testa da una borraccia VIDEO - djokovic: "A ROMA TROVO SEMPRE IL MIO GIOCO" "Grazie per la vostra presenza, è bellissimo vedere così tanta gente e lo stadio pieno alla prima partita. È sempre un piacere tornare qui, Roma mi ha dato ...

Luciano Darderi, la fidanzata ballerina e la doppia nazionalità (grazie ai nonni): chi è il tennista glam che ha conquistato Roma - Luciano Darderi, la fidanzata ballerina e la doppia nazionalità (grazie ai nonni): chi è il tennista glam che ha conquistato Roma - Viene selezionato come sparring partner per l’ultima edizione londinese delle Nitto ATP Finals. Si allena con Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Diego Schwartzman e Novak djokovic.