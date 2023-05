La diplomazia degli ostaggi funziona (per l’Iran). Il caso Assadi

(Di domenica 28 maggio 2023) Lo scambio di detenuti tra Iran e Belgio era nell’aria da quasi un anno (lo scrivevamo su Formiche.net). È avvenuto nelle scorse ore, con la mediazione dell’Oman. Assadollah, diplomatico iraniano condannato dal tribunale di Anversa a 20 anni di carcere, è tornato in patria. Nonostante il governo belga abbia affermato che avrebbe scontato il resto della pena in Iran, è stato accolto come un eroe (nella foto è in mezzo tra Kazem Gharibabadi, numero due del sistema giudiziario iraniano, e Ali Bahadori Jahromi, portavoce del governo). LA CONDANNA Era stato ritenuto dalla giustizia belga la “mente operativa” dell’attentato sventato dalle polizie di Belgio e Francia il 30 giugno 2018 a Villepinte, in Francia, contro il raduno della Resistenza iraniana. Presenti decine di migliaia di persone, tra cui diversi esponenti di spicco della politica internazionale, tra cui ...

