Heidi Klum | incidente hot a Cannes | cos' è successo alla scollatura | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023)hot peral festival di. La modella ha incantato tutti con un vestito super sexy, un abito giallo di Zuhair Murad. Il suo era un abito che di certo non passa inosservato. Ma a colpire i presenti è stato soprattutto l'sexy avvenuto sul red carpet. A un certo punto della sfilata sul tappeto rosso, la top model, 50 anni il prossimo primo giugno, ha fatto svolazzare le enormi maniche a mantella in maniera piuttosto teatrale. Un movimento che ha contribuito a far vedere al pubblico qualcosa di troppo sulla. Laha preso parte al'evento aieri, mercoledì 24 maggio, giorno de "La Passion De Dodin Bouffant", film di Tr?n Anh Hùng con Juliette Binoche e Benoît Magimel. Il film ...