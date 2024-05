Atp Ginevra 2024 | Hanfmann-Murray interrotta per pioggia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il match tra Yannicked Andyè stato sospeso per. La partita, valevole per il primo turno del torneo Atp 250 di(Svizzera, terra rossa) è statasul punteggio di 7-5 4-1 e servizio per il tedesco che era vicino a chiudere i giochi e ad eliminare l’ex numero uno del Mondo. Un violento acquazzone però si è abbattuto sulla cittadina svizzera e, con ogni probabilità, la partita riprenderà nella giornata di domani, martedì 21 maggio. IL TABELLONE AGGIORNATO Ava in scena l’ultimo torneo di preparazione in vista del Roland Garros, secondo slam stagionale che scatterà domenica sui campi parigini. A sorpresa, in quel di, è presente anche Novak Djokovic che ha usufruito di una wild card dagli organizzatori per cercare di ...