(Di lunedì 20 maggio 2024) Il Managing Partner Ey Consulting Europe West, a Palazzo Venezia in occasione del Summit Youth 7 Italy 2024 – G7 Italia Engagement Group. "Oggi èundiperché ci troviamo di fronte a questa direzione e tutti questi efficienti sistemi di organizzazione aziendale sono reali: cambiare l’attività, cambiare la vita delle persone,

Balneari, per il Consiglio di Stato servono subito bandi di gara “imparziali e trasparenti”. I giudici: “Proroghe generalizzate illegittime” - Balneari, per il Consiglio di Stato servono subito bandi di gara “imparziali e trasparenti”. I giudici: “Proroghe generalizzate illegittime” - Consiglio di Stato di nuovo contro la proroga delle concessioni balneari. Secondo i giudici amministrativi le proroghe generalizzate sono sono illegittime e in contrasto con la direttiva europea Bolke ...

Boccanera, dimissioni da consigliere Norcia politicamente dovute - Boccanera, dimissioni da consigliere Norcia politicamente dovute - Parla di "un atto politicamente dovuto per onorare il senso di responsabilità nei confronti di Norcia" il consigliere comunale di Norcia Giuliano Boccanera nel motivare le dimissioni "dopo un compiuto ...

Y7, Ferri (Ey): "E' necessario cambiamento di sistema senza perdere di vista esigenze società" - Y7, Ferri (Ey): "E' necessario cambiamento di sistema senza perdere di vista esigenze società" - Il Managing Partner Ey Consulting Europe West, a Palazzo Venezia in occasione del Summit Youth 7 Italy 2024 – G7 Italia Engagement Group.