FORMAZIONI Bologna Juve - ecco le SCELTE del match valido per la giornata 37 di Serie A

(Di lunedì 20 maggio 2024)ufficiali: ledi Montero per ildel Dall’Ara,per la 37esima di campionato Lasi appresta a scendere in campo quest’oggi nella sfida del Dall’Ara contro illeufficiali.(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Urbanski, Odgaard; Castro. All. MottaNTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot,

Una sfida che fino a un paio di settimane fa per il Bologna poteva significare Champions League si è trasformata in uno Scontro diretto per il terzo posto contro la Juve. I rossoblu hanno confermato il proprio status di big in questo campionato ...

Bologna-Juventus, dove vederla e le formazioni ufficiali: - bologna-Juventus, dove vederla e le formazioni ufficiali: - Terzo posto in palio in questa 37ª giornata di Serie A, in cui il bologna affronta la Juventus. La sfida tra le due squadre vale l'ultimo gradino del podio con i due club che sono a ...

SERIE A, Prima per Montero in bianconero: le formazioni - SERIE A, Prima per Montero in bianconero: le formazioni - Al Dall'Ara va in scena il posticipo di questa trentasettesima giornata di Serie A. A sfidarsi, con fischio di inizio alle 20:45, sono bologna e Juventus, in un match che potrebbe regalare alla ...

Bologna-Juve, le formazioni ufficiali - bologna-Juve, le formazioni ufficiali - In difesa panchina per Beukema, giocano Calafiori e Lucumi. Il sito Tuttobolognaweb.it di titolarità di M&P Editore S.r.l.c.r. con sede in bologna, via Nazario Sauro 8, C.F./PI 03268611203, è ...