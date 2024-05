Bari | la figlia tredicenne viene tradita - il padre spara contro la finestra di casa della fidanzatina

(Di lunedì 20 maggio 2024) Informato di un presunto tradimento subito dallaad operasuaquattordicenne, ilragazza avrebbe raggiunto l’abitazione dell’altra minore e avrebbetol’edificio per vendicarsi, mettendo seriamente a rischio la vita di chi si trovava all’interno. Questa è l’accusa che ha portato all’arresto di un uomo pugliese di 39 anni nelle ultime ore. L’uomo, insieme a un altro individuo anch’esso arrestato dai carabinieri, deve ora rispondere dei reati di tentato omicidio aggravato e di porto e detenzione illegale di armi. Gli eventi si sono verificati ad Adelfia, nella città metropolitana di, due anni fa, quando qualcuno sparò due colpi di arma da fuoco verso la ...

