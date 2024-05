Iran - Khamenei prepara il dopo-Raisi | giovedì i funerali del leade - il 28 giugno il voto per eleggere il suo successore

(Di lunedì 20 maggio 2024) A neppure 24 ore dal ritrovamento del cadavere del presidente morto nello schianto del suo elicottero al confine dell’Azerbaigian, l’sembra già avere una tabella marcia per il. «Il Paese non resterà in un vuoto di potere», aveva detto d’altra parte la Guida Suprema Aliieri pomeriggio, quando ancora erano in corso le ricerche dei membri della delegazione presidenziale precipitati. Domani, 21 maggio, si terrà una prima cerimonia funebre di commiato aa Tabriz, il capoluogo della regione dell’Azerbaigian orientale dov’è avvenuto il tragico incidente. lveri e proprio si terranno invece23 maggio a Mashhad, la città natale del defunto presidente nel nord-est del Paese. «La cerimonia funebre dell’Ayatollah ...

Iran, Raisi è morto nello schianto in elicottero. Trovato il relitto: domani i funerali. Media iraniani: incidente causato da guasto tecnico - iran, Raisi è morto nello schianto in elicottero. Trovato il relitto: domani i funerali. Media iraniani: incidente causato da guasto tecnico - Raisi è morto. La Mezzaluna rossa iraniana afferma che tutti i passeggeri dell'elicottero del presidente sono deceduti. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass. I media di ...

Grecia: ministro Esteri, non mi aspetto cambiamenti in politica iraniana dopo morte Raisi - Grecia: ministro Esteri, non mi aspetto cambiamenti in politica iraniana dopo morte Raisi - Il ministro degli Esteri greco, George Gerapetritis, ha dichiarato di non aspettarsi sconvolgimenti in iran o cambiamenti nella ...

Iran, il lutto e la continuità - iran, il lutto e la continuità - Il decesso del presidente iraniano, Ebrahim Raisi, in seguito allo schianto del suo elicottero nella giornata di domenica in un’area remota al confine con l’Azerbaigian è il secondo gravissimo inciden ...