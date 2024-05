Mattarella e Higgins parlano di Ue e MO

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 20 maggio 2024) 19.55 Il presidente della Repubblica Sergioha incontrato il suo omologo irlandese Michael D.durante la sua visita di cortesia in Irlanda. I due capi di Stato hanno parlato in maniera informale dei principali dossier del momento come l'Ucraina, l'Unione Europea, la tragedia di Gaza e le connesse proteste studentesche e l'Iran dopo la morte del presidente Raisi.ha detto ache l'Ucraina spinge a "rafforzare il nostro impegno per un ruolo sempre più incisivo dell'Unione Europea,attore di pace".