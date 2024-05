Gli tolgono l' acqua - consigliere comunale spara e fugge Poi si consegna alla polizia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 20 maggio 2024) AGI - Ieri gli operai del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale hanno messo i sigilli al contatore dell'di un allevatore, dopo averlo sorpreso a irrigare il suo campo d'erba medica nelle campagne di Siniscola (Nuoro), in violazione del divieto imposto 15 giorni fa da un'ordinanza del sindaco. In questa parte del Nuorese, la Baronia, la crisi idrica colpisce duro, allevatori e agricoltori sonodisperazione. Cosi' stamattina attorno alle 11.30 uno di loro, Giovanni Bomboi, 42 anni,di Siniscola, si e' presentato armato di pistola negli uffici del Consorzioperiferia della cittadina sulla costa orientale della Sardegna. Poco prima aveva telefonato, con tono minaccioso, per chiedere che gli venisse ripristinata la fornitura d', ...