Ben-Hur è una storia gay mascherata? La verità la racconta Gore Vidal ed è incredibile

(Di lunedì 20 maggio 2024) Di tutte le cose per cui verrà ricordato il capolavoro di William Wyler Ben-Hur – gli 11 Oscar conquistati, la leggendaria scena delle bighe, la magnificenza della produzione – ce n’è anche un’altra di cui però si parla molto meno. Ed è l’omosessualità celata nel rapporto tra i due protagonisti, il principe giudeo Giuda Ben-Hur e il soldato romano Messala. A quanto pare, tutti sapevano di questo sotto testo, confermato dallo sceneggiatore non accreditato (e gay dichiarato). Tranne l’ultra conservatore Charlton Heston. La trama di Ben-Hur è quella dell’amicizia tra due giovani che si trasforma in odio, quando Messala accusa Ben-Hur di tramare contro Roma. Ben-Hur, imprigionato, finisce in rovina. Madre e sorella, anch’esse in carcere, si ammalano di lebbra e vivono come delle reiette. Tuttavia, il coraggio del principe è tale da colpire un ...

Da Independence Day a Jack Ryan: cosa vedere stasera in tv - Da Independence Day a Jack Ryan: cosa vedere stasera in tv - Si tratta di Ben Hur, film uscito nel 1959 e diretto dal grande regista William Wyler che racconta la storia dell'amicizia tra il centurione Messala e il nobile Ben Hur, finito poi in schiavitù e ...

Roma World: dal 1° giugno lo show “Roma on Fire” - Roma World: dal 1° giugno lo show “Roma on Fire” - Immersi nella maestosa cornice del Set cinematografico del Film Ben Hur, kolossal pluripremiato con 11 Oscar, fedele riproduzione del Circo Massimo, gli spettatori potranno vivere l'ora più ...

"Roma on Fire", in estate lo show che incendia l'arena di Ben Hur - "Roma on Fire", in estate lo show che incendia l'arena di Ben Hur - Roma World, il parco a tema Antica Roma, presenta il nuovo spettacolo: una sfida ricca di passione e azione che celebra l'Impero, attraverso le gesta dei suoi protagonisti ...