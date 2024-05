Equipollenza - Vuolo | Ventimila docenti con titolo estero tornano a lavorare

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“20’000italiani conabilitativo possono tornare a. Avevo preso un impegno forte, l’unica ad averlo fatto, anche trovandomi in posizioni alternative alla mia area politica. Voi, i cittadini prima di tutto” commenta l’Onorevole Lucia, europarlamentare Forza Italia, nell’apprendere della firma dell’Ordinanza che individua i criteri per il reclutamento deitra il 2024 ed il 2026. “Un’interrogazione scritta, due petizioni e tante tante telefonate e messaggi ricevuti in due anni per arrivare ad oggi, 20 maggio con l’ordinanza firmata dal Ministro. I criteri europei sono stati ripristinati, rispettate finalmente le sentenze amministrative e 20’000 italiani possono tornare a. Grazie agli Avvocati Danza e Fasano ed al ...

