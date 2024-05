L' Inter a Oaktree | le tappe del giorno dell' addio di Zhang

(Di lunedì 20 maggio 2024) Inesorabile, la clessidra del tempo a disposizione di Stevenper provare a tenersi l’si è svuotata di un altro po’. Il tempo è scaduto. Usando una metafora calcistica, siamo ben oltre i tempi supplementari e anche, forse, i calci di rigore. Le possibilità che la famigliariesca a completare l’opera di restituzione del prestito da 275 milioni di euro piùessi (oggi oltre 375 milioni) ricevuto nel 2021 dal fondo statunitensesono quasi nulle. Aspettarsi colpi di scena nel D-day del 21 maggio – leggera proroga dovuta alla festivitàa Pentecoste nel Ducato di Lussemburgo – equivale ad acquistare il biglietto per una lotteria. Quello che colpisce è come, dopo il comunicato di sabato con l’attacco al fondo accusato di minare la stabilità economica ...

