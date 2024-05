Termovalorizzatore Roma

(Di lunedì 20 maggio 2024) Questa mattina è stata aperta ladei documenti amministrativi relativi alla partecipazione del bando pubblico per la realizzazione deldii cui termini erano scaduti sabato scorso. L’unica offerta arrivata vede Acea Ambiente come capogruppo di un Raggruppamento temporaneo d’impresa che comprende anche Suez Italia, Vianini Lavori, Hitachi e Rmb., l’obiettivo è quello di arrivare all’aggiudicazione definitiva entro il prossimo luglio, il tutto dovrebbe poi completarsi entro ladell’anno Dunque,Capitale ha già datoalla procedura di valutazione di completezza della documentazione presentata, completata la quale verrà nominata la Commissione per la valutazione degli aspetti ...

Acea presenta offerta per il termovalorizzatore, Gualtieri avanti su Santa Palomba: cantieri nel 2024 - Acea presenta offerta per il termovalorizzatore, Gualtieri avanti su Santa Palomba: cantieri nel 2024 - L'obiettivo del sindaco Gualtieri è di aprire i cantieri del termovalorizzatore a Santa Palomba tra la fine del 2024 e l'inizio del prossimo anno ...