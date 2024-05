Ambiente - al ‘Premio Roma 2024 - riconoscimenti per le rose di German -a, Francia e Belgio In gara 94 nuove vari -tà, in rappresentanza di 11 Paesi

“Se sarò ancora il legale di Di Mare ? Dovrà ovviamente essere firmato un nuovo mandato dai familiari, ma come ONA se una persona muore è un fatto grave, e se questa morte fosse stata provocata sarebbe un fatto grave. Quindi se qualcuno in questo ...

(Nova) – Nell’incantevole Roseto comunale di Roma , tra il Circo Massimo e l’Aventino, e’ tutto pronto per l’82ma edizione del Premio Roma , il concorso internazionale per le nuove varieta’ di rose. La competizione di quest’anno prevede la ...

Vanno avanti i lavori notturni di riqualificazione delle strade di Prati. Dopo aver concluso il cantiere di via Terenzio, Boezio e via Ovidio il Dipartimento dei lavori pubblici di Roma Capitale inizierà da questa notte i lavori in via Orazio. In ...