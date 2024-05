Ex Ilva | scoppia tubiera aria - fermo di nuovo afo4 | Ripartirà in serata

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoA distanza di pochi giorni dall’ultima fermata non programmata, questa mattina Acciaierie d’Italia in amministrazione straordin, l’ex, ha dovuto fermare dil’altoforno 4, attualmente l’unico in funzione nello stabilimento essendo fermi da mesi gli altiforni 1 e 2.Secondo fonti sindacali, oggi èta unaporta vento, ma non ci sono altre conseguenze, né feriti, all’infuori della fermata all’impianto.La parte interessata sono le tubiere e le ventole porta vento che movimentano l’necessall’altoforno per la produzione della ghisa. Le fonti aggiungono che l’altoforno resteràalmeno 24 ore. Nei giorni scorsi l’altoforno 4 era rimastoper qualche giorno per uno strappo ...

Pubblicato il 2 Maggio, 2024 Per la vicenda legata al sequestro beni degli imprenditori Virga. nuovo processo per Silvana Saguto , l’ex magistrato presidente della sezione misure di prevenzione di Palermo già condannata a Caltanissetta con ...

Il governo Meloni stanzia altri 150 milioni di euro per consentire la continuazione delle attività all'acciaieria ex Ilva di Taranto, che adesso è in cerca di nuovi proprietari privati dopo l'estromissione di ArcelorMittal. Nel decreto doveva ...

Ex Ilva, danni a una tubiera. Nuova fermata per l'altoforno. L'azienda: ripartenza in serata - Ex ilva, danni a una tubiera. Nuova fermata per l'altoforno. L'azienda: ripartenza in serata - Una tubiera ha subito dei danni questa mattina all'interno dell'ex ilva di Taranto. E l'incidente, nel quale fortunatamente non si sono registrati feriti ha comportato la ...

Urso: "Stellantis aumenti la produzione in Italia con nuove auto" - Urso: "Stellantis aumenti la produzione in Italia con nuove auto" - Adolfo Urso intervistato da Il Messaggero è tornato a parlare della situazione del settore auto in Italia. Il Ministro delle imprese e del made in Italy è tornato a chiedere a Stellantis di aumentare ...

Esplosione nell'ex Ilva, ancora fermo l'altoforno 4 - Esplosione nell'ex ilva, ancora fermo l'altoforno 4 - nuovo stop per l'altoforno 4, l'unico ancora in attività nello stabilimento siderurgico di Taranto. Afo 4 è stato fermato questa mattina, 20 maggio, e resterà inattivo almeno per 24 ore dopo lo ...