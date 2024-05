Christian Rovida ucciso per errore dalla fidanzata - l’esperta | “In quella pistola bisogna togliere 3 sicure”

Un sorta di gioco finito in tragedia . Christian Rovida , 22 anni, agente della polizia locale di Mortara (Pavia) , è morto per un colpo partito accidentalmente dalla sua pistola d’ordinanza, una Glock 22 calibro 40 , che era nelle mani della sua ...

