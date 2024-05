FOTO Intervento di riqualificazione al Parco dei Camaldoli

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel week end i volontari de La Via della Felicità di Napoli si sono dedicati a raccogliere i rifiuti abbandonati trovati all’Eremo di, all’ingresso che porta aldeidi Napoli. I volontari hanno raccolto diversi sacchi con tutti i rifiuti abbandonati tra cui moltissima plastica, cartacce, abbigliamento usurato, lattine, bottiglie di vetro e molto altro. Pascal Lemos, coordinatore de La Via della Felicità di Napoli spiega che “E’ bene diffondere questo tipo di cultura” – riferendosi al corretto smaltimento di rifiuti – “così che le persone iniziano a diventare più sensibili su questa tematica.” Inoltre, ricorda le parole dell’umanitario L. Ron Hubbard, nella guida al buon senso La Via della Felicità: “Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde ...

