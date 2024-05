Il prezzo del rame al kg è alle stelle | battuto ogni record storico

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’esplosione dell’intelligenza artificiale e l’elettrificazione dell’economia globale spingo ildelal kg a raggiungere il suo massimodopo diversi mesi di tensione sui mercati delle materie prime. È questa l’analisi fornita dalla Bank of America (BofA), cui fanno seguito i dati oggettivi: sulla piazza di Londra le quotazioni delhanno superato la soglia storica di 11mila dollari a tonnellata, con un rialzo del 4 per cento. Ildelal kg è ai massimi storici Lo scenario dell’economia globale è uno dei principali incentivi all’innalzamento deldel. La transizione verde in atto in tutto il mondo Occidentale, così come l’industria automobilistica e quella delle rinnovabili, richiedono sempre più quantità di ...

Le raffinerie cinesi decidono di frenare la produzione di metallo, spia di una crisi che si sta aggravando e che non riguarda solo il Dragone: l’offerta mineraria è sempre più scarsa e i concentrati scarseggiano

Serve sempre più rame per la transazione ecologica, ma proprio perché viene da un tipo di estrazione particolarmente inquinante c’è una crescente resistenza ambientalista ad estrarlo. È anche questo loop che spiega il boom dei prezzi: più 30 per ...

