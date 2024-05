Si suicida nel garage dove trovò morti il figlio e la fidanzata

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tolto la vita nellui stessoi cadaveri dele della: è mortoAlfredo Nocerino, padre di Vincenzo, il 20enne morto con la suairaniana, Vida Shalavalad, a causa dei gas di scarico della loro automobilesi erano intrattenuti. L’uomo – che sarebbe morto anche lui, a quanto si è appreso, per i gas di scarico – è stato trovato senza vita qualche ora fa e sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. Alfredo Nocerino era anche il proprietario della pizzerianei giorni scorsi un pizzaiolo di 49 anni ha accoltellato e ferito un collega di 24 anni, a Fuorigrotta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

