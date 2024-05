Cagliari - ragazzina di 16 anni pestata da due coetanee La denuncia della mamma sui social | Sappiamo chi siete

(Di lunedì 20 maggio 2024) «Questa è mia figlia,da due ragazze ieri zona Lido Cavalluccio marino». Così inizia il post di unadi, che suicondivide le foto delle feritefiglia 16enne, dopo l’aggressione. «Dopo il pestaggio con calci e pugni e dopo averle sbattuto ripetutamente la testa in un cancello, presa per un braccio e fatta strisciare a terra, sono scappate», racconta. «Sappiate chechie se mai dovesse arrivare questo post a voi due baby m…..e sappiate che non la passerete liscia laè alle porte», scrive la donna. L’aggressione è avvenuta intorno alle 18 di ieri 19 maggio, sul posto sono intervenuti i carabinieri del RadiomobileCompagnia die un’ambulanza del ...

