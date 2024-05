Pozzuoli - domande inutili per la nomina di scrutatori

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’8 e 9 il giugno i cittadini sono chiamati a votare per il rinnovo del Parlamento Europeo e in alcuni Comuni, come Bacoli e Monte di Procida, ad eleggere Sindaco e consiglio comunale. Per la composizione dei seggi aoccorrono 280. La normativa demanda alla commissione elettorale la scelta dei criteri per la Il Blog di Giò.