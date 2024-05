I futuri signori con l’anello | Doncic - Edward - Haliburton e Tatum I nuovi della Nba che vogliono diventare eterni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Un ultimo passo per entrare nella storia. Non chiamatele più giovani promesse, piuttosto campioni senza anello. Un ossimoro provocatorio, ma per sederti al tavolo dei più grandi un titolo tra le mani (o meglio, sulle dita) devi necessariamente averlo. Sono pochi, pochissimi, i game changer senza successo nella storia. In questi playoff NBA, comunque andrà, uno tra Luka Don?i?, Jayson, Anthonys e Tyresesi toglierà di dosso la narrativa di forte ma perdente, dominante ma non generazionale. Storie diverse, stesso obiettivo e destino. E intanto l’era LeBron-Curry (e gli altri) è davvero giunta al capolinea. Se la finale dello scorso anno tra Denver Nuggets e Miami Heat poteva essere semplice anomalia, questa stagione non è più un’eccezione con i Warriors fuori ai play-in e i veterani (ma mai vincenti) Clippers ...