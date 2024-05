A processo per aver ucciso e decapitato il fratello - la difesa chiede l’assoluzione | Indagine a senso unico

(Di lunedì 20 maggio 2024) Assoluzione da tutti i reati contestati per noncommesso il fatto. Questa la richiesta avanzata dal collegio didi Daniele Severi, il 64enne ain corte d’assise a Forlì con l’accusa diil53enne Franco Severi, il cui corpo,, venne ritrovato il 22 giugno 2022, tra i rovi nei pressi del suo casolare in località Cà Seggio nel comune di Civitella di Romagna. Daniele Severi, che si è sempre dichiarato innocente e si trova in carcere dall’8 luglio 2022, è difeso dagli avvocati Massimiliano Pompignoli e Maria Antonietta Corsetti. “Una”, secondo gli avvocati Massimiliano Pompignoli e Maria Antonietta Corsetti quella che vede da due anni in ...

accusata nel 2015 di aver maltrattato e discriminato i suoi alunni , in particolar modo uno per il colore della pelle, una Maestra di una scuola primaria che all’epoca insegnava in un Istituto in provincia di Parma, era stata allontanata con ...

Una donna di origine polacca è accusata di omicidio con dolo eventuale e maltrattamenti nei confronti del marito , deceduto nel marzo 2019 per un tumore in fase terminale per il quale non era stato adeguatamente curato. È accaduto a Terracina, in ...

