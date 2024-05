Bomba d’acqua in Brianza | 90 millimetri di pioggia in meno di un’ora Allerta rossa a Monza città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 20 maggio 2024) Cesanio Maderno (), 20 maggio 2024 – Novantadiindi sessanta minuti. Una verasul Cesano Maderno, oggi pomeriggio poco prima delle 14. "Sono caduti 90indi, una cosa impressionante, sembrava di essere in mezzo ad una tempesta monsonica, di fronte ad eventi del genere ci si trova completamente spiazzati” , racconta il sindaco Gianpiero Bocca, che ieri pomeriggio si è mosso sul territorio con Protezione civile, Vigili del fuoco e Polizia locale per individuare le situazioni più critiche. Ci sono alcuni alberi caduti, di cui uno in pieno centro, in via Garibaldi, molti edifici privati allagati ai piani bassi, box e ...