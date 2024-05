Neonato trovato morto su nave da crociera La mamma arrestata Il video racconto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) Porto Santo Stefano (Grosseto), 20 maggio 2024 – E’ in carcere la madre delsulladaSilver Whisper. La donna, addetta alle pulizie sull’imbarcazione che porta quasi 400 crocieristi, avrebbe partorito in segreto. Solo dopo un giorno le colleghe si sono accorte che sulla branda della donna c’era un feto senza vita. Da qui l’allarme al comandante e quindi ai carabinieri, arrivati sotto lacon una motovedetta. Scattata l’ispezione, è statoil feto mentre la madre era in stato confusionale. Fatta scendere, è stata prima portata in ospedale quindi interrogata e accusata di omicidio volontario. La donna, di origini filippine, avrebbe partorito venerdì mentre la scoperta è stata fatta domenica. Nel ...