PS6 ed Xbox Next non avranno bisogno di più RAM - secondo Digital Foundry

(Di lunedì 20 maggio 2024) PS6 e la prossima consolenon dovrebbero averdel doppio della RAM rispetto ai 16 GB presenti nelle console di attuale generazioni, quindi nello specifico PS5 edSeries X, stando a Richard Leadbetter di. Il redattore di DF ha infatti ammesso che una tale quantità di RAM sarebbe sostanzialmente inutile per le console di nuova generazione di Sony e Microsoft, visti i costi decisamente molto alti per i tagli di memoria più grandi, sostanzialmente ingiustificati viste le migliorie piuttosto marginali che offrirebbero ai team di sviluppi.Leadbetter le soluzioni tecniche basate sull’archiviazione dei dati hanno già goduto di un grande salto generazionale su PS5 edSeries XS, facendo sì che Sony e Microsoft possano di fatto ...

