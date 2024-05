Atalanta verso il Bayer Leverkusen | Holm e Kolasinac in gruppo - assente De Roon

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’di Gian Piero Gasperini si prepara alla finale di Europa League, che giocherà mercoledì contro il. Nella giornata odierna è andata in scena l’ultima seduta di allenamento prima della partenza per Dublino. Emile Seadsi sono allenati con il resto della squadra, e saranno dunque convocati. Assenza, già annunciata, di Marten De, con l’olandese che ha intrapeso le terapie per la lesione muscolo fasciale tra il primo e il secondo grado del bicipite femorale sinistro. SportFace.

