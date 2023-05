Don Milani “mai visto” | un libro raccoglie 200 foto anche inedite del Priore di Barbiana | dall’infanzia all’ingresso in seminario

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) “Cara Renà. Sono quà. A riempire il pancino. Di quel dolce succhino, Che si chiama proprio vino. Li dall’uva viene fuori E forma nuovi odori”. C’èuna divertente, e inedita, poesia scritta a soli 12 anni da LorenzoComparetti (il futurodi) per la cugina Renata, concessa da Giulio Ballio e pubblicata neldella ricercatrice storica Stefania Di Pasquale appena pubblicato in occasione del centenario della nascita del sacerdote toscano. Nella giostra di pubblicazionie di riedizioni di libri già usciti in occasione del centenario della nascita di don Lorenzo, una menzione particolare spetta infatti a I Weiss e Don– La famiglia materna deldi...