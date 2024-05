Lil Jolie | Il mio nome - Amic - il nuovo Ep… ma non punto a essere un fenomeno L’intervista

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 17 maggio 2024) «Sono scombussolata. Sono cambiate un po’ di cose, mi devo riabituare alla vita normale. Tutto è successo quando stavo ancora dentro». “Dentro”, per Angela Ciancio in arte Lil, sta per “dentro la scuola dii“: 8 mesi nel programma di Maria De Filippi – senza arrivare in finale – che l’hanno fortificata, sì, ma non cambiata: «Non mi sono disunita», dice. Nel frattempo, un cambio casa e il trasloco – «Io e le mie coinquiline ci siamo trasferite in un’altra zona, sempre a Milano» – e soprattutto unEp in uscita: La vita non uccide, inno alla vita con tutte le sue sfumature, perché «nessuna emozione è sbagliata o è inferiore a un’altra, se si vivono veramente». La cantautrice originaria di Calvi Risorta, provincia di ...