Giornata contro l’omolesbobitransfobia - quest’anno regresso preoccupante per l’Italia

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il 17 maggio disegna un, per quanto riguarda i diritti umani della comunità arcobaleno, in Italia. Secondo il report di Ilga Europe, l’associazione internazionale che riunisce centinaia di gruppi Lgbt+, il nostro paese scivola al 36esimo posto in direzione dei paesi meno “friendly”, perdendo ben due posizioni (e andando sotto l’Ungheria di Orban e altri stati non proprio in prima linea sui diritti civili).è al livello della Georgia, luogo in cui – ricordiamo – la gente scende in piazza per evitare leggi filorusse che impediscano qualsiasi tipo di dissenso.è stata altresì superata da molti paesi dell’ex blocco sovietico, dalle repubbliche baltiche all’Albania. Ed è parecchio al di sotto del resto dell’occidente democratico. Un peggioramento che va ...