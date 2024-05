Agguato a colpi di pistola nel napoletano - Zio Broker gambizzato nel suo autonoleggio

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di venerdì 17 maggio 2024) Spari a Sant’Arpino. Il titolare di unè stato ferito adinel pomeriggio di ieri, 16 maggio nella zona che segna il confine tra Frattamaggiore, Grumo Nevano, Sant’Antimo e la stessa Sant’Arpino. Vittima Antimo Petito, 42enne di Casandrino, che è stato ricoverato in ospedale non in pericolo di vita.di L'articolo Teleclubitalia.