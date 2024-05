ATP Roma 2024 | Tabilo e Jarry sognano un incredibile derby - ma prima le sfide con Zverev e Paul

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il Cile vivrà probabilmente una delle giornate più importanti della sua storia tennistica. Alejandroe Nicolas, infatti, scenderanno in campo nelle loro rispettivi semifinali (le prime in un Masters 1000) agli Internazionali d’Italia, andando a caccia di unnell’ultimo atto del torneono. Due tennisti cileni non raggiungevano le semifinali di un torneo ATP da quello di casa di Vina del Mar del 2006 con Fernando Gonzalez e Nicolas Massu. Un vero e proprio capolavoro quello di entrambi i tennisti sudamericani, capaci di ottenere vittorie clamorose e prestigiose come quelle contro Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. Entrambi stanno probabilmente disputando la loro miglior stagione della carriera, conaddirittura dodicesimo nella Race ATP, mentre ...

Internazionali Roma, le partite di oggi: programma e dove vederle in tv

