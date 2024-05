Smottamenti - provinciali chiuse A Merate poliambulatori agibili

(Di venerdì 17 maggio 2024) Più di 30 milioni di metri cubi di pioggia si sono riversati sulla Brianza negli ultimi giorni. Sono 30 miliardi di litri. "L’evento meteorologico che ha interessato la Brianza ha portato un volume di pioggia di oltre 30 milioni di metri cubi – spiega Marco Ciceri, presidente del Parco Valle Lambro –. La portata d’acqua si è riversata su terreni già saturi dalle significative piogge precedenti". Lo tsunami ha provocato allagamenti e frane anche in provincia di Lecco. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e dei distaccamenti volontari di, Bellano e Valmadrera hanno fronteggiato un centinaio di richieste di intervento. Nonostante l’emergenza sul territorio di competenze hanno dato una mano pure ai colleghi della vicina provincia di Monza, alle prese con una situazione ancor più catastrofica. Ci vorranno alcuni giorni per sanare i disastri provocati ...

